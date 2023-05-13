ЕС заявил, что потери ВСУ с начала конфликта составляют 48 тысяч человек

Евросоюз дал свою оценку потерям Вооруженных сил Украины в конфликте с Российской Федерацией. Такую информацию публикует Euractiv, который якобы опирался на внутренние документы Евросоюза.

По оценкам источника, с момента начала специальной военной операции общие потери украинской армии составляют 48 тысяч военнослужащих, из которых 13 тысяч убитыми и 35 тысяч ранеными.

В США же называют совершенно другие цифры. В США говорили о 17 тысячах убитых и о 130 тысячах раненых. Российская же сторона еще в 2022 году заявляла, что ВСУ потеряли более 100 тысяч человек.