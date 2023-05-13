Подавляющее большинство жителей Молдовы против вступления страны в НАТО

Эксперты отмечают, что, несмотря на неодобрение большинством граждан возможного вступления в НАТО, процент людей, негативно относящихся к членству Молдовы в Альянсе, снижается.

В центре iData напомнили, что с 2021 года по апрель этого года процент граждан, выступающих против вступления Молдовы в НАТО, снизился с 70% до 63,5%.

В то же время, согласно исследованиям iData, увеличился процент людей, не желающих "реактивировать" СССР: с 2021 года он увеличился с 23% до 32%. Однако в Молдове по-прежнему существует высокая поддержка возрождения СССР. В апреле этого года 61,6% респондентов поддержали эту идею.

Как это ни парадоксально, как отмечают эксперты, анализирующие исследование, 57,4% участников опроса поддерживают вступление Молдовы в ЕС. Выступают против 35,1%.

Опросы, проведенные Кишиневским исследовательским центром, охватывали группу из 1049 человек.