Зеленский отправил послание Западу, опасаясь провала контранаступления ВСУ

Как пишет издание New York Times, президент Украины Владимир Зеленский всерьез обеспокоен тем, что Вооруженные силы страны могут провалить контрнаступление. Некоторые аналитики считают, что из-за этого он отправил тайне послание лидерам Европы и США.

Тем самым Владимир Зеленский хочет еще больше увеличить объемы поставок вооружения и боеприпасов для украинской армии. По мнению аналитика Марии Золкиной, это послание стало неким сделанным заранее оправданием, чтобы объяснить провал.

Владимир Зеленский пока не отдает приказ о начале операции, что может говорит о его намерении показать Западу слабость армии и то, что войска были ослаблены потерями.