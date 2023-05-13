Зеленский подает скрытый сигнал Западу, касающийся контрнаступления ВСУ

В материале иностранного издания приводятся комментарии экспертов по поводу недавнего предупреждения Зеленского об очередном переносе срока контрнаступления.

По словам украинского эксперта Марии Золкиной, таким образом президент Украины пытается повлиять на западных союзников с целью ускорить поставки оружия.

Кроме того, Золкина полагает, Зеленский "видимо, тоже пытался оправдаться перед Западом, если контрнаступление окажется не таким успешным, как там ожидается".

Другой украинский эксперт Тарас Чмут отметил, что украинской армии по-прежнему не хватает вооружения и боевой техники, несмотря на постоянную помощь западных партнеров.

Как считает Чмут, заявлением об отсрочке контрнаступления Зеленский предупредил Запад о значительном ослаблении систем ПВО Украины вследствие недавних массированных атак российских войск.