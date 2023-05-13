Зеленский специально оттягивает контрнаступление, чтобы показать Западу слабость ВСУ

Уже больше месяца весь мир ждет начала обещанного Украиной масштабного контрнаступления, но президент Владимир Зеленский все не отдает приказ о начале операции. Некоторые аналитики считают, что это сделано специально.

Отмечается, что так Владимир Зеленский хочет показать неготовность Вооруженных сил страны Западу и убедить поставить Украине еще больше вооружения и боеприпасов. По мнению же украинского эксперта Марии Золкиной, так Зеленский заранее оправдывает возможный провал.

Напомним, что в Европе также назвали возможные потери ВСУ с момента начала боевых действий. В Европе оценивают потери в 13 тысяч убитыми и 35 тысяч ранеными.