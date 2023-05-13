Эрдоган раскритиковал оппозицию Турции за слова о вмешательстве РФ в выборы

В Турции продолжается подготовка к выборам президента страны. Во всю идет внутриполитическая дискуссия. Так, член оппозиции Кылычдароглу заявил о том, что Российская Федерация пытается вмешиваться и влиять на ход президентской гонки.

Действующий глава государства Раджеп Эрдоган раскритиковал своего оппонента за такой выпад в адрес России. Он предложил ему подумать о том, не вмешивается ли в выборы Запад.

"Постыдись. Что ты скажешь, если мы скажем, что Америка, Германия, Франция и Англия руководят выборами? Ты не знаешь их так хорошо, как я", - заявил Эрдоган.