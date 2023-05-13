The Times: Антизападными протестами в Молдове управляют из Лондона

Британская газета The Times со ссылкой на документ, подготовленный для МИД Великобритании, сообщает, что "российский заговор" в Молдове контролируется из Лондона, а за ним якобы стоит экс-глава молдавской полиции Георгий Кавкалюк, являющийся ставленником предыдущего пророссийского президента Игоря Додона.

Правительство Молдовы подтвердило выводы отчета, опубликованного The Times и потребовало экстрадиции Кавкалюка, который свою страну после того, как на президентских выборах 2020 года победила антикоррупционная Майя Санду.

Ранее власти страны бездоказательно заявляли, что получили разведданные о планах Кремля организовать в Молдове государственный переворот. Также сообщалось, что Кремль выдвигал свои кандидатуры на региональных выборах в Гагаузии.