Подросток из Гондураса умер в центре для мигрантов в США

Министр иностранных дел Гондураса Энрике Рейна уточнил в Твиттере, что погибшего подростка звали Анхель Эдуардо Марадиага Эспиноза, и ему было 17 лет.

По его словам, мальчик умер в центре по уходу за мигрантами в Сейф-Харбор, штат Флорида.

Его поместили туда 5 мая, а 10 мая его нашли без сознания и доставили в больницу, где попытки реанимации не увенчались успехом, заявили власти Гондураса.

Министерство здравоохранения США, чье агентство занимается несовершеннолетними без сопровождения, подтвердило смерть, не сообщая подробностей.