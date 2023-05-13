Россия заблокировала счета посольства Польши

В пятницу, 12 мая, на сайте МИД России был опубликован комментарий официального представителя Министерства Марии Захаровой по поводу блокировки банковских счетов российского посольства и коммерческого представительства в Варшаве.

"Россия допускает возможность применения асимметричных мер в ответ на вывод Польшей средств со счетов российского посольства", — заявила Захарова.

Пресс-секретарь МИД отметила, что Польша нарушила заключенные международные соглашения, заблокировав средства в банках.

Захарова подчеркнула, что "подобные вопиющие действия польских властей противоречат как традиционным принципам общения между цивилизованными странами, так и всем правовым нормам, в том числе Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", — заявила Захарова в заявлении, добавив, что теперь Россия примет соответствующие юридические шаги.