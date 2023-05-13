Надежно и со вкусом: на каком авто ездит руководитель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин

О Евгении Пригожине многие узнали с началом СВО и участия в ней ЧВК Вагнер. Но лидер компании был довольно известной личностью и раньше.

Он имел ресторанный бизнес и поднял его на такой уровень, что летом 2001 года его заведение посетили Владимир Путин и тогдашний президент Франции Жак Ширак.

Через 2 года Путин в этом же ресторане встречался с Бушем-младшим. Потом Пригожина пригласили в Кремль, где он занимался вопросами питания высокопоставленных чиновников.

Сегодня глава ЧВК Вагнер вместе со своими подразделениями активно защищает интересы России в СВО. При этом Пригожин сделал не одно громкое заявление, касающееся скудного снабжения боеприпасами.

Но чем ездит популярный бизнесмен, основатель частной военной компании? Как сообщает автор канала Андрей Якунин на платформе Дзен, ранее по Питеру он ездил на бронированном бизнес-седане BMW 7-серии - в сопровождении внедорожника Nissan Patrol.

Пригожин сегодня является лицом СВО, его компания выполняет в операции очень важную роль, подчеркнул автор поста.