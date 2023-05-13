Писатель Антон Чехов половину из 44 прожитых лет болел туберкулезом

Антон Павлович был настоящим подвижником. В своем родном городе Таганроге он основал общественную библиотеку, пожертвовал в нее больше 2 тысяч собственных книг и потом четырнадцать лет беспрестанно пополнял ее.

Кроме того, он убедил скульптора Антокольского пожертвовать Таганрогу изваянную им статую Петра I и организовал ее отливку и бесплатную доставку через порт Марселя.

В период жизни в Мелихово он посадил примерно тысячу вишневых деревьев и засеял пустые участки леса вязами, кленами, дубами, лиственницами, елями и соснами. Здесь же, работая земским врачом, он каждый год бесплатно принимал более тысячи крестьян и снабжал каждого из них лекарствами.

А еще во время эпидемии холеры без помощников сам обслуживал 25 деревень. Вопреки сопротивлению земского начальства, он построил дорогу на Лопасню, колокольню, пожарный сарай и четыре деревенские школы.

Антон Павлович совершил путешествие на Сахалин и в одиночку переписал население этого острова, написав впоследствии книгу "Остров Сахалин", где обвинял издевательство имущих и сытых над бесправными.

Также писатель безвозмездно помогал тысячам простых людей в устройстве на службу, материально, в различных бытовых и юридических вопросах. Он искренне считал, что жизнь каждого человека не должна уходить в вечность бесследно.

В своем последнем пристанище в Крыму на пустом приусадебном участке он разбил прекрасный сад, где его руками были посажены кипарисы, черешни, пальмы, шелковицы, сирень, вишни, крыжовник и создан великолепный цветник.