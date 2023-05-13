Помидоры, зелень, клубника: что посадить на балконе или террасе

Они выпадают каждый год 11, 12 и 13 мая.

Хорошо известные садоводам «ледяные святые» обычно символизируют окончание ночных заморозков, способных погубить первые посевы в огороде.

После 13 мая считается, что летние посадки можно проводить, не опасаясь нового похолодания.

Для верности мы следили за погодой в приложении для сельскохозяйственной погоды и можем сказать вам, что холода не должны вернуться.

Поэтому самое время погрузить руки в землю, чтобы что-то посадить.

У вас нет сада? Не отчаивайтесь, выращивать фрукты и овощи на балконе или террасе вполне реально..

Вам не обещана самодостаточность, но вам будет чем вас порадовать. С чем ? Вот несколько советов.

Вырастить несколько томатов на своем балконе можно и менее опытным огородникам.

Чтобы получить лучший урожай, выбирайте сорта помидоров черри, которые обеспечат вам более регулярный прирост плодов.

Чтобы украсить ваши тарелки, вы можете выбрать различные варианты.

Мы советуем вам попробовать сорт «желтую грушу», которая оказывается очень продуктивной.