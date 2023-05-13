Майк Тайсон убежден: в бокс должны приходить только бедные люди

Легенда бокса свято убежден, что на ринге побеждают только те, кому есть за что бороться.
Тайсон уверен, что бокс - это спорт для тех, у кого нет ничего. Он требует от человека страданий, злости и сосредоточенности.
Благодаря боксу человек может понять, кем он является на самом деле, считает Майк.
Вот почему он отказал своему 16-летнему обеспеченному сыну в ответ на просьбу сделать его профессиональным боксером. На тот момент мальчик учился в элитной частной школе, летал на отдых заграницу и имел все, чего не имели другие дети.
Сам Тайсон прошел сложную школу жизни, вышел из неблагополучной семьи, рос в районах с высоким уровнем преступности, рано остался сиротой, огромное количество раз был замешан в криминале и неоднократно подвергался арестам.
По его мнению, боксеры - это настоящие "животные", которые могут убить человека, не моргнув глазом.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__