Майк Тайсон убежден: в бокс должны приходить только бедные люди

Легенда бокса свято убежден, что на ринге побеждают только те, кому есть за что бороться.

Тайсон уверен, что бокс - это спорт для тех, у кого нет ничего. Он требует от человека страданий, злости и сосредоточенности.

Благодаря боксу человек может понять, кем он является на самом деле, считает Майк.

Вот почему он отказал своему 16-летнему обеспеченному сыну в ответ на просьбу сделать его профессиональным боксером. На тот момент мальчик учился в элитной частной школе, летал на отдых заграницу и имел все, чего не имели другие дети.

Сам Тайсон прошел сложную школу жизни, вышел из неблагополучной семьи, рос в районах с высоким уровнем преступности, рано остался сиротой, огромное количество раз был замешан в криминале и неоднократно подвергался арестам.

По его мнению, боксеры - это настоящие "животные", которые могут убить человека, не моргнув глазом.