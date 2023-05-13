Rainews24: Зеленский прибыл в Рим для встречи с властями Италии и Папой Римским

13 мая, днём субботы, репортёры телеканала Rainews24 сообщили, что Владимир Зеленский прилетел в Рим, где президент Украины намеревается провести встречу с высокопоставленными итальянскими политиками. Известно, что в аэропорту "Чампино" Зеленского встретил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Журналисты предполагают, что позднее Владимир Зеленский проведёт личные переговоры с итальянским президентом Серджо Маттареллой, также встретившись с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. После этого Зеленский должен встретиться с Папой Римским Франциском, который неоднократно говорил о намерениях посетить Киев, так и не сделав этого.

Информаторы журнала la Repubblica считают, что Владимир Зеленский может заночевать в Риме, а утром 14 мая украинский лидер вылетит в Берлин первым рейсом. В то же время в связи с нахождением Зеленского в столице Италии местные правоохранители активизировали меры безопасности, создав бесполётную зону в Риме и прочёсывая центральные улицы города вместе с кинологами.

В СМИ фигурируют данные о том, что для обеспечения личной безопасности Владимира Зеленского во время его нахождения в Риме привлечены свыше тысячи итальянских спецагентов, среди которых спецназ, снайперы, сапёры, кинологи, охраняющие не только места, в которых побывает украинский лидер, но также осматривающие канализации, парки и водоёмы.

Характерно, что ранее колумнисты немецкой газеты Bild рассказали о планах Зеленского посетить столицу Германии 13 мая, однако этого так и не случилось.