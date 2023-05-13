Козловский не вернулся в РФ, хотя уверял, что даже не уезжал из страны

Телеграм-канал Shot, что Данила Козловский улетел в Турцию еще 2 мая и в Россию не возвращался.

Представитель звезды экрана заявил, что данная информация не соответствует действительности, что актер никуда не уезжал.

Сам Козловский молчит, никаких видеоопровержений о том, что находится в РФ, в Сеть не выкладывает.

Фанаты 38-летнего артиста не могут понять, где находится их кумир, и с нетерпением ждут, когда он наконец выйдет на связь.

Ранее Козловский общался с подписчиками, уверяя, что большая часть информации о нем в СМИ, - ложь.