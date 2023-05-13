Джонни Депп подписал контракт с Dior на сумму более $20 миллионов

Dior заключил Деппом крупнейшую сделку в истории рекламы мужского парфюма, так как сумма трёхлетнего контракта превышает $20 миллионов, что затмевает сделку Роберта Паттинсона на $12 миллионов в качестве представителя Dior Homme и соглашение Брэда Питта на $7 миллионов по продвижению Chanel No. 5.

Обозреватели Variety отметили, что Dior поддерживал лишённого роли в продолжении «Фантастических тварей» и почти всех рекламных контрактов Джонни Деппа даже во время скандального бракоразводного процесса с Эмбер Хёрд, что обернулось для компании ростом объёма продаж.