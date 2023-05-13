Солистка рок-группы Che Черенцова пожаловалась, что Пугачева перекрыла ей воздух

Вокалистка рок-группы Che Виктория Черенцова обвинила Аллу Пугачеву в своей несостоявшейся карьере.

В 2016 году рок-исполнительница разместила видео в Сети с исполнением композиции "Родина", которая стала очень популярной.

С ней связалась Алла Борисовна, предложившая свое покровительство. Начинающая артистка уже начала становиться своей в российском шоу-бизнесе, но позволила себе вольность и потеряла все.

Черенцова выразила соболезнования родным погибших в авиакатастрофе членов команды "Локомотив". Этот момент она обговорила с режиссером, но Пугачева не простила вольности своей подопечной.

После этого случая сотрудничество с именитой артисткой прекратилось и все каналы продвижения для начинающей звезды были надолго перекрыты.