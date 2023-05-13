Климова разместила в Сети фото, где позирует обнаженной с букетом сирени

Екатерина Климова, которая очень скоро перешагнет 50-летний рубеж, выглядит краше с каждым днем.
Поклонники недоумевают, неужели у их любимицы действительно имеются молодильные яблочки.
В очередной своей пуликации актриса рассказала о том, как любит май, тепло, цветущую везде сирень и продавщиц пионов на каждом углу. Знаменитость призналась, что спокойно пройти мимо цветов не может и обязательно приобретает себе букетик.
Климова решила порадовать фанатов, выложив в социальных сетях свое обнаженное фото, на котором лишь прикрыла грудь веточкой сирени.
Естественно, звезда экрана "нарвалась" на кучу комплиментов от поклонников, так как выглядит просто сногсшибательно.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__