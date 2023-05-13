Олимпийской чемпионке по гандболу Бобровниковой диагностировали онкологию

Гандболистка Владлена Бобровникова сообщила, что в апреле ей поставили неутешительный диагноз - лимфому Ходжкина (опухоль в лимфатической системе).

С 4 мая звезда спорта лечится в ФГБУ "НМИЦ онкологии" в Ростове-на-Дону. В январе Бобровниковой поставили склеродермию и синдром Рейно.

Владлена рассказала, что согласно КТ во многих лимфоузлах ее тела образовались злокачественные опухоли. Ей показано как можно быстрее проходить курс химиотерапии.

Гандболистка сообщила, что она должна пройти 4 курса химиотерапии, после медики отметят, как нездоровые клетки реагируют на препараты. Потом будет еще 2 курса химиотерапии.