Бангладеш готовится к циклону Мокко и эвакуирует беженцев рохинджа

Бангладеш подготовился к прибытию смертоносного циклона Мокко в субботу, эвакуируя беженцев рохинджа из лагерей беженцев.

Власти опасаются, что "Мокко" станет сильнейшим циклоном со времен "Сидра" 2007 года, когда погибло более 3000 человек.

По прогнозам, «Мокко» обрушится на побережье в воскресенье утром при скорости ветра до 175 километров в час между Кокс-Базаром в Бангладеш, где почти миллион рохинджа живут во временных жилищах в лагерях беженцев, и Ситтве в соседней Мьянме.

Метеорологи предупреждают о сильных дождях, шторме и оползнях.

Большинство лагерей беженцев расположены на склонах гор и поэтому особенно уязвимы.