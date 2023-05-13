Бангладеш готовится к циклону Мокко и эвакуирует беженцев рохинджа

Бангладеш подготовился к прибытию смертоносного циклона Мокко в субботу, эвакуируя беженцев рохинджа из лагерей беженцев.
Власти опасаются, что "Мокко" станет сильнейшим циклоном со времен "Сидра" 2007 года, когда погибло более 3000 человек.
По прогнозам, «Мокко» обрушится на побережье в воскресенье утром при скорости ветра до 175 километров в час между Кокс-Базаром в Бангладеш, где почти миллион рохинджа живут во временных жилищах в лагерях беженцев, и Ситтве в соседней Мьянме.
Метеорологи предупреждают о сильных дождях, шторме и оползнях.
Большинство лагерей беженцев расположены на склонах гор и поэтому особенно уязвимы.