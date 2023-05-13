СК: 22-летний минчанин, сорвавший флаг со здания в Минске, заключён под стражу

По данным следствия, ночью 8 мая 22-летний житель столицы шёл по ул.Калиновского в Минске, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Внимание минчанина привлёк расположенный на фасаде одного из домов Государственный флаг Республики Беларусь, который обвиняемый сорвал, после чего смял полотно символа государственного суверенитета нашей страны и положил к себе в рюкзак.

Отмечается, что в настоящее время задержанному предъявлено обвинение по ст. 370 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Республики Беларусь.