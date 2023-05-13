Костомаров, перенесший несколько ампутаций, послал психологов куда подальше

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, который пережил несколько операций по ампутации конечностей, наотрез отказался от психологической помощи.

Костомаров уже работает над собой, выполняя физические упражнения, которые даются ему с большим трудом. Фигурист и не думает сдаваться и продолжает занятия.

Психологов Роман не посещает и в будущем этого делать не планирует. Он сразу же "далеко и навсегда послал психологов".

Костомаров находится в больнице Коммунарки с 10 января, куда попал с воспалением легких. Осложнения привели к тому, что он лишился конечностей.

Фигуристу теперь предстоит долгий период восстановления.