Костомаров, перенесший несколько ампутаций, послал психологов куда подальше

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, который пережил несколько операций по ампутации конечностей, наотрез отказался от психологической помощи.
Костомаров уже работает над собой, выполняя физические упражнения, которые даются ему с большим трудом. Фигурист и не думает сдаваться и продолжает занятия.
Психологов Роман не посещает и в будущем этого делать не планирует. Он сразу же "далеко и навсегда послал психологов".
Костомаров находится в больнице Коммунарки с 10 января, куда попал с воспалением легких. Осложнения привели к тому, что он лишился конечностей.
Фигуристу теперь предстоит долгий период восстановления.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__