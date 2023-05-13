В Пакистане намечены проправительственные демонстрации

Реакция последовала за освобождением популярного лидера оппозиции Имрана Хана, который в пятницу под усиленной охраной уехал из суда в столице Исламабаде в свой родной город Лахор.

Призыв к протестам в Исламабаде в понедельник можно понимать, как попытку демонстрации силы правительственной коалицией во главе с премьер-министром Шехбазом Шарифом по отношению к сторонникам Хана.

Конфликт между двумя лагерями тлеет уже несколько месяцев, ввиду экономического кризиса южноазиатская страна разделена.

Арест Хана в прошлый вторник вызвал новую напряженность.

Во время акций протеста сторонников Хана произошли столкновения со смертельным исходом. После попыток штурма правительственных возникла ситуация, когда против сторонников экс-премьера хотели направить войска.

Некоторые политики, поддерживаемые военными, призывают к более жесткому судебному преследованию Хана.

Экс-премьеру приходится отвечать в суде по 100 делам. Эксперты считают этот шаг политически мотивированным после того, как Хан впал в немилость у военных.

Политик, скорее всего, будет спекулировать на переизбрании на парламентских выборах, запланированных на осень.

В настоящее время Хана отпустили под залог. Если его признают виновным, ему могут запретить занимать политические посты.