Супермодель Ирина Шейк показала подтянутое тело в бикини

Известная на весь мир модель Ирина Шейк решила похвастаться фигурой в открытом бикини, выложив соответствующий снимок в своих соцсетях.

37-летняя звезда подиума позирует на фотографии в ванной комнате. Ирина облачена в темно-зеленый купальник с бюстгальтером треугольной формы и плавками с высокой посадкой.

Купальник как нельзя лучше продемонстрировал ее подтянутое тело.

Напомним, что кроме успешной карьеры у красавицы есть и личная жизнь. Она воспитывает дочь Лею, которой 6 лет.

Отец девочки - американский актер Брэдли Купер. В 2019 году пара рассталась, но дружит. Была информация и о том, что знаменитости воссоединились, но они сами никак не комментировали ситуацию.