Смертельно опасны: в каких случаях это касается домашних заготовок

Ботулизм вызывают бактерии Clostridium botulinum - отсюда и название. В банки с консервацией они могут попасть вместе с фрагментами почвы.

И, если домашние заготовки хранить при комнатной температуре и герметично упакованными, из-за попавшей туда попала почвы с бактериями может выработаться токсин.

Чаще всего он содержится в мясных, рыбных, грибных консервах: овощи все-таки легче отмыть, нежели грибы.

Как защититься от ботулизма? Чтобы исключить такое заражение, в банку с консервами надо добавлять такие стабилизаторы, как соль, уксус, сахар, обязательно подвергать продукты термической обработке.

Диетологи при этом отмечают: консервация заводского происхождения более безопасна. Дело в том, что на производстве продукты обрабатывают в автоклаве при температуре 120 градусов С. В домашних условиях такой чистоты продуктов трудно добиться.

Как узнать, что заготовка опасна к употреблению? Очень просто: если банка вздулась или в момент открытия не было характерного щелчка, употреблять такую заготовку более, чем рискованно.