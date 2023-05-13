Молодой зеленый горох является необыкновенно полезным и вкусным продуктом

Если вы планируете высаживать горох, то землю к этому "гостю" стоит готовить заранее. Обычно эксперты рекомендуют для обогащения почвы использовать компост.

Горох может расти и в тени, но именно активные солнечные лучи "в ответе" за богатый урожай культуры. Поэтому стоит найти хорошо освещенное место.

Это растение не требует большого внимания со стороны огородника. Эксперты рекомендуют поливать его всего пару раз в неделю. Однако при слишком засушливом лете количество воды стоит увеличить.

Чтобы любая культура давала хороший урожай, нужно своевременно бороться с сорняками, которые не дают гороху получить все необходимые питательные вещества из почвы.

Горох нормально растет рядом с любыми пряностями, которые, к тому же, помогают прогнать вредителей. Неплохо себя чувствует рядом с огурцами и даже с фасолью.