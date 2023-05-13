Омолодить лозу малины: какие для этого нужно сделать шаги

Чем старше малинник, тем чаще он болеет и тем меньше закладывает цветочных почек. Соответственно, меньше и урожай. Значит, нужно возвращать ягодную плантацию к жизни. Что для этого нужно сделать?

Опытные дачники назвали пять основных шагов.

Шаг №1: обновить кусты

Для этого нужно на штык лопаты срезать ослабленный и поврежденный малинник. Вскоре на этом месте появятся молодые побеги. Вырубленные ветки надо сжечь.

Шаг №2: обогатить почву

В образовавшиеся ямки нужно насыпать готовый компост и перегной - в равных пропорциях. Либо - наполнить их перепревшим навозом. Если ничего из этого нет, подойдет комплексное удобрение для ягодных кустарников (по инструкции)

Шаг №3: регулярный уход

Обновленный участок следует поливать 2-3 раза в неделю. Землю рыхлить на глубину до 5 см - примерно раз в 10 дней, пропалывать.

Шаг №4: дождаться новых побегов

Они порадуют к осени: это и будет новым малинником, который одарит щедрым урожаем уже на будущий год.

Шаг №5: омолодить оставленные ветки

На будущий год повторите со старой лозой ту же процедуру, что с вырубленными в предыдущем сезоне ветками. Таким образом, малинник будет обновлен на сто процентов.

Чтобы он еще более активно наращивал зеленую массу, нужно внести азотные удобрения. Для этого можно использовать мочевину( из расчета 1 ст. л. на 1 кв. м). После подкормки ягодник надо замульчировать прелыми опилками либо компостом слоем 5 см.