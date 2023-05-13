Средневековые коммуналки в Китае способны были выдержать даже землетрясение

"Тулоу" в переводе с китайского языка обозначает "земляной дом". От подобных строений "пахнет" Средневековьем: высокие землисто-коричневые стены, малюсенькие окна на верхних этажах и покрытая железом деревянная дверь.
Самое раннее упоминание о "Тулоу" датируется 1558 годом.
Главным предназначением таких зданий была защита от опасности.
Стены возводились из прессованой глины, известяка и песка. Такая смесь, высыхая, становится твердой как бетон.
Толщина стен достигала 1,5 метров и выдерживала даже землетрясение.
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