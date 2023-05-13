Средневековые коммуналки в Китае способны были выдержать даже землетрясение

17:07 2023-05-13

"Тулоу" или средневековые коммуналки в Китае строились со стенами толщиной в 1,5 метров, что позволяло их хозяевам уберечься даже от землетрясения.

"Тулоу" в переводе с китайского языка обозначает "земляной дом". От подобных строений "пахнет" Средневековьем: высокие землисто-коричневые стены, малюсенькие окна на верхних этажах и покрытая железом деревянная дверь.

Самое раннее упоминание о "Тулоу" датируется 1558 годом.

Главным предназначением таких зданий была защита от опасности.

Стены возводились из прессованой глины, известяка и песка. Такая смесь, высыхая, становится твердой как бетон.

Толщина стен достигала 1,5 метров и выдерживала даже землетрясение.

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    Каждое семейство в зависимости от значимости получала в пользование 1 или несколько секторов.

    На первом этаже размещались помещения, где готовили пищу, на втором - кладовые, на третьем и последующих - спальни.

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