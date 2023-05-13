Не любите кислую клубнику: как не вырастить такой урожай

Вырастив урожай клубники, будет очень неприятно узнать, что вся ягода настолько кислая, что ее "в рот не вломишь".

Причин этому несколько. Клубника будет водянистая и невкусная, если наблюдается переизбыток влаги или дачник переусердствовал с поливом.

Недостаток солнца также спровоцирует появление кислых ягод.

Почва, где растет "ароматная красавица" должна быть хорошо удобрена. В противном случае качество ягод не порадует.

При посадке также следует соблюдать некоторые правила. Не нужно садить растения слишком часто, так как им не хватает питательных веществ.

Кусты нужно обновлять, так как клубника будет мелкой и невкусной.

Необходимо проводить профилактику болезней растения. К ухудшению вкуса клубники приводят гниль и плесень.