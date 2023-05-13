Зеленский прибыл в Ватикан на аудиенцию к папе Римскому Франциску

17:28 2023-05-13

Информагентство «РИА Новости» сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский в 17.10 мск прибыл в Ватикан на аудиенцию к папе Римскому Франциску.

Неназванный источник «РИА Новости» при Святом престоле накануне сообщил, что в субботу, 13 мая, глава киевского режима лично встретится с Франциском в Ватикане, отметив, что данный визит Зеленского является приватным и не планировался заранее.

Обозреватели «РИА Новости» отметили, что за два часа до приезда Владимира Зеленского в Апостольский дворец папа Римский написал в своём официальном аккаунте Twitter, что просит Богоматерь Фатимскую оказать содействие в создании путей диалога, ведущего к миру, и дать мужество начать их без промедления.