Зеленский прибыл в Ватикан на аудиенцию к папе Римскому Франциску

Неназванный источник «РИА Новости» при Святом престоле накануне сообщил, что в субботу, 13 мая, глава киевского режима лично встретится с Франциском в Ватикане, отметив, что данный визит Зеленского является приватным и не планировался заранее.

Обозреватели «РИА Новости» отметили, что за два часа до приезда Владимира Зеленского в Апостольский дворец папа Римский написал в своём официальном аккаунте Twitter, что просит Богоматерь Фатимскую оказать содействие в создании путей диалога, ведущего к миру, и дать мужество начать их без промедления.