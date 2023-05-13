Проклятье одного Lincoln: Машина простоявшая сорок лет из-за смертей ее владельцев

Эта "сухопутная яхта" 1980 года выпуска в великолепном состоянии продается за 27 900 тысяч долларов.
Почему она почти не эксплуатировалась?
Эволюцией Continental Mark VI стал Town Car с рядом стилистических отличий и тем же конструктивом. Но Continental, конечно, выглядит интереснее – его преемник лишен "слепых" фар, стилизованной подштамповки "под запасное колесо" в крышке багажника и 5,8-литрового двигателя V8.
Согласно данным автосалона Vanguard Motor Sales, продающего красавца, единственный владелец купил его в 1980 году и проехал всего 1500 миль (2414 километров), после чего скоропостижно скончался.
Дилерский центр Pfeiffer Lincoln выкупил автомобиль, хранившийся десятилетиями, обратно и провел необходимые ремонтные работы.
Были установлены новые ремни и патрубки, аккумуляторная батарея и топливный бак.
В 2012 году дилер продал машину некоему пожилому джентльмену, который практически не ездил на нем и вскоре умер.
Сейчас Lincoln находится в стенах Vanguard Motors и ищет нового владельца.
Опасения вызывает лишь судьба его последующих владельцев.
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