Овощи, которые можно смело садить на затененных участках огорода

При недостатке ультрафиолета отлично растут разные сорта салата, чеснок, лук, капуста (брокколи и кольраби), листовая горчица, руккола, шпинат, щавель

Отлично в таких условиях чувствуют себя редис, картофель, свекла, морковь, репа.

Некоторая зелень лучше растет в тени. Это связано с тем, что на таких участках влага из почвы медленнее испаряется, а зелень за счет этого растет более сочной.

Одним из самых тенелюбивых растений является ревень. Стебель этой культуры отлично подойдет для приготовления супов, компотов, начинки для выпечки.

Любителям небольшой свеклы также повезло. Овощ не вырастет большим на неосвещенных участках, зато будет вкусным и сочным.

Что касается кустов, то тень любят барбарис и крыжовник.