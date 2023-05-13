Ошибки, которые способны лишить хорошего урожая малины

Рост малины пускать на самотек ни в коем случае нельзя.
Кроме того, существуют ошибки, которые способны ухудшить такие показатели, как вкус, размер ягод, а также объем урожая.
Первое, что следует уяснить, - это выбор "правильного" места для посадки. Оно должно быть солнечным, защищенным от сквозняков. Почва не должна быть кислой.
Нельзя забывать о поливе ягод. Малине недостаточно осадков, особенно когда лето проходит с малым количеством дождей.
Необходимо контролировать рост кустарников, так как все питательные вещества пойдут на это. Соответственно, ягод будет меньше на высоких кустарниках.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__