Ошибки, которые способны лишить хорошего урожая малины

Рост малины пускать на самотек ни в коем случае нельзя.

Кроме того, существуют ошибки, которые способны ухудшить такие показатели, как вкус, размер ягод, а также объем урожая.

Первое, что следует уяснить, - это выбор "правильного" места для посадки. Оно должно быть солнечным, защищенным от сквозняков. Почва не должна быть кислой.

Нельзя забывать о поливе ягод. Малине недостаточно осадков, особенно когда лето проходит с малым количеством дождей.

Необходимо контролировать рост кустарников, так как все питательные вещества пойдут на это. Соответственно, ягод будет меньше на высоких кустарниках.