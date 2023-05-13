Цепная пила, по одной из версий, была изобретена врачом-ортопедом

Цепная пила в материале была подана как современный хирургический инструмент для сокращения продолжительности сложных операций по ампутации.

Согласно статье в журнале: «Ортопедия стала новой специализацией благодаря инструменту, изобретенному немецким врачом Германом Бернардом Гейне».

На представленной иллюстрации изображен инструмент с режущими звеньями.

Зубья с ребрами, укрепленные на каждом звене, расположены под углом друг к другу, совсем как на современной бензиновой или электрической цепной пиле.

Приводилась в движение цепь при помощи ручки, прикрепленной к шестерне, на которую была надета цепь.