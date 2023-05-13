Любимые собаки Зигмунда Фрейда: замечал, что чувствует себя спокойнее, когда Йофи в комнате

Когда беседа хозяина с клиентом затягивалась, собака принималась потягиваться и зевать.

Вообще Зигмунд Фрейд был большим поклонником собак. В 1925 он подарил дочери Анне овчарку по кличке Волк – компаньона для долгих прогулок по лесу.

Правда, он и сам проявил сердечное расположение к питомцу: в письмах он признавался, что пёс «почти заменил ему утрату Гейнерле» – четырёхлетнего внука, умершего от туберкулёза.

В 1928 Фрейд получил подарок от своей коллеги и подруги Дороти Берлингем: собаку чау-чау по кличке Лунь юй (так, кстати, называется главная книга конфуцианства).

Немногим позже радость сменилась трауром: собака погибла под поездом.

Погоревав почти год, Фрейд согласился завести новую чау-чау – ей-то и оказалась Йофи («красота» или «отлично, здорово» в переводе с иврита). Доктор баловал собаку: давал со стола лучшие кусочки, иногда – прямо в своей тарелке.