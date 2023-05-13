Продолжаются столкновения между Газой и Израилем, двое погибших на Западном берегу

Во второй половине дня израильские ПВО вступили в бой против десятков ракет, выпущенных из сектора Газа, после новых израильских авиаударов по территории и похорон Ияда аль-Хасани, военачальника Джихад Муслим, убитого накануне израильтянином. ракеты, сообщают журналисты AFP.

С начала израильской военной операции против «Исламского джихада» во вторник 33 палестинца были убиты в ходе столкновений между израильской армией и палестинскими вооруженными группировками в Газе, а восьмидесятилетний израильтянин погиб в четверг в результате взрыва ракеты в своем многоквартирном доме в Реховоте.

На севере Западного берега два палестинских боевика из вооруженного крыла ФАТХ, движения президента Палестинской автономии, были убиты в субботу утром в ходе рейда израильской армии на лагерь беженцев Балата в Наблусе.

«Новая формула прекращения огня»

Египет, традиционный посредник между воюющими сторонами, работает над достижением перемирия, которое положило бы конец эскалации насилия между Газой и Израилем, самой серьезной с августа 2022 года.

По словам палестинского источника, знакомого с ходом переговоров, «Египет представил вечером,12 мая, новую формулу прекращения огня», но с тех пор не было объявлено ни одного перемирия, чтобы положить конец этой новой эскалации насилия между Газой и Израилем, самой серьезной с августа 2012 года.

В полдень бригады «Аль-Кудс», военное крыло «Исламского джихада», объявили о продолжении своего «ракетного обстрела израильских городов перед лицом продолжающихся израильских убийств и бомбардировок» населенных пунктов.