Перья лука начали желтеть: как не допустить гибели растений

При появлении такого признака нужно установить причину. Это может быть нехватка влаги, тогда проблема решается более частыми и обильными поливами.

Иногда луку не хватает питательных веществ. Например, если перья начинают бледнеть, это означает нехватку азота.

В этом случае необходимо полить растение составом, который содержит данный элемент. Можно использовать нашатырный спирт.

Его необходимо развести большим количеством воды и полить желтеющий лук. Лучше всего делать это вечером.