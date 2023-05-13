Дачники рассказали, как использовать воду после варки яиц в огороде

Такая вода является хорошим удобрением для огородных культур, поскольку во время варки в нее попадает кальций из яичной скорлупы.
В воде, оставшейся после варки яиц, есть и другие вещества, очень полезные для растений. После такого полива урожайность огородных культур повышается.
Эта вода защищает растения от болезней, помогает восполнить дефицит питательных компонентов.
Лучше всего поливать такой водой капусту, но она подойдет и для других растений в огороде. Но перед поливом жидкость нужно полностью остудить.
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