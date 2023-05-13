Агрономы объяснили, почему чеснок вырастает мелким и как этого избежать

Чаще всего это происходит при нарушении времени или технологии посадки. Самый подходящий период для этой цели наступает в сентябре и заканчивается в октябре.

Важно соблюдать расстояние между зубчиками при посадке в грунт. Оно должно составлять не менее 20 см, иначе головка будет мелкой.

Необходимо выбирать только качественный посадочный материал, а раз в 3-4 года обязательно обновлять его.

Чеснок никогда не вырастет крупным на грядках, расположенных в затененном месте или в низине, где скапливается вода.