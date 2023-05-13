Агрономы объяснили, почему чеснок вырастает мелким и как этого избежать

23:23 2023-05-13

Многие дачники сажают на своих огородах озимый чеснок, но при сборе урожая выясняется, что он вырос мелким.

Чаще всего это происходит при нарушении времени или технологии посадки. Самый подходящий период для этой цели наступает в сентябре и заканчивается в октябре.

Важно соблюдать расстояние между зубчиками при посадке в грунт. Оно должно составлять не менее 20 см, иначе головка будет мелкой.

Необходимо выбирать только качественный посадочный материал, а раз в 3-4 года обязательно обновлять его.

Чеснок никогда не вырастет крупным на грядках, расположенных в затененном месте или в низине, где скапливается вода.

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