Как использовать перекись водорода, чтобы урожай огурцов превзошел все ожидания

Такой препарат стимулирует работу иммунной системы огородной культуры, оказывает укрепляющее действие.

Для приготовления раствора необходимо растворить 20 мл перекиси водорода в литре воды комнатной температуры.

Полученный состав используется для опрыскивания огурцов. Процедуру следует повторять раз в 7 дней в течение всего сезона.

При этом важно не забывать о необходимости полива огурцов, а также внесения питательных подкормок.