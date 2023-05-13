Как использовать перекись водорода, чтобы урожай огурцов превзошел все ожидания

Такой препарат стимулирует работу иммунной системы огородной культуры, оказывает укрепляющее действие.
Для приготовления раствора необходимо растворить 20 мл перекиси водорода в литре воды комнатной температуры.
Полученный состав используется для опрыскивания огурцов. Процедуру следует повторять раз в 7 дней в течение всего сезона.
При этом важно не забывать о необходимости полива огурцов, а также внесения питательных подкормок.
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