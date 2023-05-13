Как использовать перекись водорода, чтобы урожай огурцов превзошел все ожидания

23:28 2023-05-13

Перекись водорода – незаменимое средство при выращивании огурцов, которое поможет защитить растения от болезней.

Такой препарат стимулирует работу иммунной системы огородной культуры, оказывает укрепляющее действие.

Для приготовления раствора необходимо растворить 20 мл перекиси водорода в литре воды комнатной температуры.

Полученный состав используется для опрыскивания огурцов. Процедуру следует повторять раз в 7 дней в течение всего сезона.

При этом важно не забывать о необходимости полива огурцов, а также внесения питательных подкормок.

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