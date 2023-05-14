Дачники назвали неожиданный способ выращивания рассады с помощью кофе

Для этого цели необходима гуща, которая используется после варки кофе. Выбрасывать такой продукт не стоит, ведь в нем содержатся полезные для растений вещества.

Кофейная гуща делает грунт более рыхлым и легким, причем для этого нужно всего 3 ст.л. жмыха на 1 л почвы.

Еще один вариант использования продукта – приготовление жидкой подкормки. Для этого 3 ст.л гущи разводят в 2 л воды, настаивают сутки и поливают рассаду.

Пользоваться таким удобрением можно не чаще раза в месяц, поскольку его чрезмерное количество повышает кислотность почвы.