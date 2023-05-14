Червивая вишня и черешня: почему это происходит и как спасти урожай

Обрабатывать дерево, когда в ягодах уже появились червяки, бесполезно. Зато своевременная профилактика поможет избавиться от вредителя.

Осенью приствольный круг дерева следует перекопать на глубину до 40 см, а все опавшие ягоды уничтожить.

Весной до распускания почек необходимо обработать дерево хлорокисью меди либо медным купоросом.

Обрабатывать нужно не только крону, но и почву вокруг вишни или черешни. Можно использовать и натуральный состав из сосновых иголок, полыни, табака, чеснока и лука.