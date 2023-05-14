Не мусор, а удобрения: дачники назвали отходы, которые можно использовать в огороде

Не стоит выбрасывать банановые шкурки. В них много калия и фосфора, а настой из кожуры банана способен увеличить урожай огурцов, томатов, картофеля и других растений.

Яичная скорлупа содержит большое количество кальция, который легко усваивается растениями,а также другие минералы.

Из кофейной гущи получается отличное удобрение, насыщающее почву фосфором и калием, а также защищающее от атак вредителей.

Чайные листья после заваривания можно отправить в компостную кучу или яму, в них содержится много азота.