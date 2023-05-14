Как вырастить урожай огурцов раньше всех соседей: простые советы дачникам

Без рассады раннего урожая не получится, а высаживать ее нужно не на уличные грядки, а в теплицу.

Через две недели после высадки огурцы нужно подкормить удобрением с азотом, фосфором и калием, а впоследствии вносить такие составы раз в 10 дней.

Вырастить урожай огурцов раньше соседей помогут стимуляторы роста и мульчирование земли под растениями.

Для борьбы с заболеваниями следует использовать фунгицидные биопрепараты в качестве профилактики.