Как вырастить урожай огурцов раньше всех соседей: простые советы дачникам

00:38 2023-05-14

Для получения раннего урожая огурцов лучше всего подходят гибридные сорта, выведенные селекционерами.

Без рассады раннего урожая не получится, а высаживать ее нужно не на уличные грядки, а в теплицу.

Через две недели после высадки огурцы нужно подкормить удобрением с азотом, фосфором и калием, а впоследствии вносить такие составы раз в 10 дней.

Вырастить урожай огурцов раньше соседей помогут стимуляторы роста и мульчирование земли под растениями.

Для борьбы с заболеваниями следует использовать фунгицидные биопрепараты в качестве профилактики.

Показать следующие комментарии
Фото