Что положить в лунку при посадке капусты, чтобы выросли крепкие и сочные кочаны

Лучше всего капуста реагирует на органику, ее и нужно класть в лунки при посадке огородной культуры.
Идеальным вариантом станет смесь из стакана перепревшего перегноя и 2 ч.л. извести, необходимой для снижения кислотности почвы.
После внесения в лунку перегноя нужно присыпать его грунтом примерно на 5 см, а сверху высадить рассаду.
Это нужно, чтобы избежать риска ожога корней. Сразу после высадки капусту необходимо полить слабым раствором марганцовки для защиты от болезней.
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