Как вырастить огурцы без малейшей горечи: несколько хитрых способов

Горечь появляется в растениях, которым не хватает питательных веществ, в первую очередь, азота и калия.
Чтобы этого не произошло, растение нужно подкармливать калийной селитрой и карбамидом, растворяя их в воде.
Перед посадкой огородной культуры нужно тщательно выбирать сорта, поскольку для некоторых из них характерно наличие горечи.
Именно поэтому следует заранее изучить информацию о вкусовых качествах огурцов, и только после этого покупать семена определенного сорта.
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