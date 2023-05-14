Как защитить растения в огороде от болезней с помощью обычной зеленки

С помощью зеленки можно предотвратить развитие таких заболеваний, как медянка, фитофтора и парша.
Для обработки огородных растений спиртовой раствор зеленки нужно развести водой. На 5 л воды нужна половина пузырька зеленки.
Состав используется для опрыскивания в вечернее время, чтобы листья растений не получили ожоги на солнце.
Если нужно обработать поврежденные места на растениях, а садового вара под рукой нет, также можно воспользоваться зеленкой.
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