Как защитить растения в огороде от болезней с помощью обычной зеленки

С помощью зеленки можно предотвратить развитие таких заболеваний, как медянка, фитофтора и парша.

Для обработки огородных растений спиртовой раствор зеленки нужно развести водой. На 5 л воды нужна половина пузырька зеленки.

Состав используется для опрыскивания в вечернее время, чтобы листья растений не получили ожоги на солнце.

Если нужно обработать поврежденные места на растениях, а садового вара под рукой нет, также можно воспользоваться зеленкой.