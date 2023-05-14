«Это проверенная тактика России — полагаться на отечественных марионеток», — сказала Йоурова в комментарии для Bild am Sonntag. «Боюсь, что некоторые из них есть в Германии», — добавила она.

«Левые и правые политики — солдаты информационной войны России», — сказала Юрова. Германия находится в центре внимания россиян.

«Вы знаете, что, если вы сломаете Германию, вы ослабите весь ЕС», — сказал комиссар ЕС по вопросам юстиции.

«Во многих странах распространяется нарратив о том, что Россия не агрессор, а жертва», — пояснила Йоурова.

Комиссар ЕС привела в пример Словакию, где «более 50 процентов населения верят в теории заговора, в том числе касающиеся российской войны».

По словам Йоуровой, Россия вкладывает «миллиарды в свою пропаганду».

В этой связи она призвала государства-члены ЕС «больше инвестировать в стратегическую коммуникацию и борьбу с дезинформацией».