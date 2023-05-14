Россия обвиняет Украину в обстреле гражданских объектов британскими ракетами

Управляемые ракеты класса "воздух-воздух", поставку которых Лондон пообещал Киеву в четверг, были применены в пятницу в атаке на Луганск, сообщило в субботу Минобороны России.

В результате атаки были разрушены жилые дома и ранены люди, в том числе шестеро детей.

Нападение было направлено на химический завод и мясокомбинат в Луганске, говорится в сообщении министерства.

В результате нападения возник пожар, близлежащие жилые дома были разрушены.

Атака была совершена «несмотря на заверения Лондона, что оружие не будет применяться против гражданских целей».