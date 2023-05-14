РИАН: СБУ набирают украинцев в колл-центры, вымогающие деньги у россиян

Утром 14 мая журналисты информагентства "РИА Новости" взяли интервью у высокопоставленного работника силовых ведомств России, который на условиях анонимности рассказал, что Служба безопасности Украины занимается созданием так называемых колл-центров, чьи сотрудники вымогают денежные средства у российских граждан.

По словам респондента "РИА Новости", сейчас в городах Запорожье и Днепропетровск СБУ объявили дополнительный набор мошенников на работу в импровизированные колл-центры, из которых поступают звонки к гражданам России. Во время подобных звонков украинцы под любым предлогом выманивают деньги у своих жертв.

В РИАН отмечают, что нелегальное трудоустройство в подобные колл-центры зачастую происходит "по знакомству", однако в случае, если новоиспечённый сотрудник захочет уволиться, он будет вынужден возместить финансовый ущерб организации, которая якобы потратила время на его обучение, SIM-карты и услуги связи.

Также в новостном агентстве подчёркивают, что увольняющиеся из украинских колл-центров неизбежно вносятся в специализированную базу Министерства внутренних дел Украины, где тех помечают как неблагонадёжных граждан. При этом средняя зарплата на такой нелегальной работе составляет 1750 долларов.

Примечательно, что по данным "РИА Новости", перед тем, как мошенники начинают работу, их предупреждают о том, что они совершают звонки не гражданам Украины, тем самым намереваясь убить в злоумышленниках последние возможные угрызения совести.